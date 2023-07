Italia paese di cowboy: un oro e due argenti ai mondiali di Reining in Svizzera

MeteoWeb

Roma, 7 lug. (Adnkronos) – Un oro e due argenti. È questo il bottino di medaglie per l?Italia del Reining nella prima giornata di gara ai Campionati del Mondo della disciplina in corso di svolgimento a Givrins in Svizzera. Lo fa sapere la Fise dal suo sito. A conquistare il metallo più prezioso nella lunghissima giornata di gare di giovedì 6 luglio, sono stati i Senior Amateur, mentre a firmare i due argenti i Senior Open e l?Italia del Parareining.

Il Team degli Amateur, agli ordini del capo equipe Andrea White e sotto l?attendo sguardo del tecnico Adriano Meacci, ha messo a segno una vittoria schiacciante. Con un team score di 644,5, gli azzurri hanno preceduto sul podio il Belgio, che ha chiuso con 634 punti, al secondo posto, e la Germania, medaglia di bronzo con 633. Sei le squadre al via. A comporre il Team Italia sono stati Fabio De Iulio su RS Cronos Jac, che ha realizzato il top score di 216,5; Carlo Ambrosini su Bms WalÌa Getcha Gun (215,5), Elena Kompatscher su Walla Golden Arrorv (205,5) e Vittorio De Iulio su Mr Magic Chex (212,5).

Italia protagonista non solo a squadre nella categoria amateur, ma anche a titolo individuale, perché a firmare il topo score della gara non è stato solo Fabio De Iulio, ma anche Mattia Cosio che in sella a Hollywood Reminy ha ottenuto anche lui lo score di 216,5 e conquista un posto in finale insieme ai componenti del Team Italia. A titolo individuale in campo oggi anche Andrea Iannetta su Hollywood Gun Bodo (204,5).

Gara serratissima, quella dei Senior Open. Gli azzurri conquistano una meritata medaglia d?argento a squadre con il punteggio totale di 664. Un solo punto di differenza tra l?oro e l?argento. La squadra italiana guidata da Meacci e composta da Nico Sicuro su Colonels Dancing Gun, in grado di far registrare il top score di 224,5; Sebastiano Valtorta su Four Season Whiz (222,5); Giovanni Masi de Vargas su Chex Aristocrat MR (217) e Stefano Cerutti su FB Topsail Shine (216). La vittoria è andata al Belgio con 665, mentre la medaglia di bronzo è andata al collo dei tedeschi (650). Cinque, in questa categoria, i Team al via. Sotto lo sguardo dell?appassionato pubblico a titolo individuale anche Angelo Benedeusi su Pl Colonelsmoking CX (216,5) e Dario Carmignani su Surprise Me Chic (214,5). Tutti e sei gli azzurri hanno conquistato un pass per la finale individuale.

I primi a mettere al collo una medaglia sono stati i ragazzi di Alessandro Pavoni, che hanno lottato come dei leoni fino all?ultimo punto. L?Italia del Parareining ha, infatti, conquistato una medaglia d?argento a squadre, a mezzo punto di distacco dalla Gran Bretagna vincitrice con 414,5. Il team azzurro composto da Martina Panizza su Smoking Custom Lena che ha firmato il top score di 210, Paolo Pettena su Energy For Me (204) e Sara Borgonovo su Ginger Rooster (189,5) ha chiuso con un punteggio di squadra di 414.

Terzo posto per il Team misto Germania/Francia (196,5). Tre le rappresentative in campo a Givrins per questa categoria. A titolo individuale in campo oggi anche Paolo Muserra su Rainbow in The Jungl (204) e Nicolò Maggi su Wimpy Dj (187,5). L?altra ottima notizia è che tutti i nostri parareining azzurri hanno conquistato un pass per la finale individuale. Il programma delle gare a Givrins prevede, venerdì 7 luglio, la finale individuale del Parareining e la gara a squadre degli Junior e degli Young Reiners. Sabato 8 luglio, invece, le finali individuali per Senior Amateur, Senior Open, Junior e Young Reiners.