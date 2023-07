Lavoro: Foti, ‘con Cisl per pdl su nuovo modello di partecipazione’

MeteoWeb

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – “Con la Cisl c’è stato un incontro interessante incentrato sulla partecipazione dei lavoratori non soltanto agli utili, ma anche al capitale delle aziende”. Così Tommaso Foti, capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, in un’intervista a Il Tempo. “La proposta di legge d?iniziativa popolare per l’entrata dei lavoratori nella ‘vita’ delle imprese ha due meriti: il primo di dare finalmente attuazione all’articolo 46 della Costituzione che da 75 anni non è mai stato attuato. In secondo luogo perché questa proposta di legge avvicina quel tipo di mondo del lavoro alla nostra concezione politica del lavoro, ma che ha anche radici in una concezione cristiana e solidale, vicina anche alla dottrina sociale della Chiesa”, spiega il deputato.

“La proposta ha il merito di offrire un modello in cui tra sindacato e tra lavoratore datore di lavoro s?instauri una forma di collaborazione, cooperazione lontana dalla visione arcaica e poco realistica dello scontro tra ‘padrone’ e lavoratore”, conclude Foti.