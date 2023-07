Lavoro: Schlein, ‘congedo paritario battaglia a sostegno occupazione femminile’

MeteoWeb

Roma, 3 lug. – (Adnkronos) – “Accanto alla battaglia per il salario minimo, ce n’è una da fare per redistribuire il carico di cura non pagato ed è il congedo paritario, pienamente retribuito, di almeno 3 mesi, non trasferibile tra genitori. Quella è una misura che indubbiamente sosterrebbe l’occupazione femminile”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein intervenendo alla tavola rotonda ‘Inflazione e salari: quali politiche?’ presso la sala lauree Scuola di economia e studi aziendali di Roma Tre.