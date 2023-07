Lecce: sequestrati oltre 7 quintali di olio d’oliva senza etichetta

MeteoWeb

Lecce, 22 lug. – (Adnkronos) – In attuazione di una pianificata intensificazione dell?azione di controllo del territorio per la stagione estiva, disposta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce, per contrastare le frodi contro l?industria ed il commercio, nonché la tutela della salute dei consumatori, i finanzieri della Tenenza di Casarano hanno individuato, nella marina di Torre Mozza di Ugento, un automezzo con a bordo due persone residenti a Cerignola (Foggia) che trasportavano 775 litri di olio di oliva, privo di etichettatura che ne attestasse la tracciabilità e la qualità. I finanzieri, insospettiti dalle modalità di trasporto e dalla tentata vendita del prodotto, nonché dalla mancanza di indicazioni relative all?origine dello stesso, hanno svolto controlli più approfonditi sulla reale provenienza delle 155 lattine contenenti olio. Alle operazioni sono intervenuti, su richiesta delle Fiamme Gialle, funzionari del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell?Asl di Gallipoli. Al termine dei riscontri effettuati, i finanzieri della Tenenza di Casarano, dopo aver appurato che l?olio alimentare era di provenienza sconosciuta, hanno proceduto al sequestro amministrativo con conseguente segnalazione alle Autorità competenti dei responsabili. Il Regolamento Europeo 178/2002, a partire dal 1° gennaio 2005, la tracciabilità alimentare è diventata obbligatoria in tutta l?Unione Europea, elemento fondamentale grazie al quale vengono fornite ai consumatori informazioni accurate sui prodotti affinché questi possano effettuare scelte consapevoli. Sono in corso accertamenti da parte dei finanzieri salentini per approfondire gli ulteriori aspetti di natura fiscale.