Veneto flagellato dal maltempo: grandine enorme tra Padova e Venezia, situazione drammatica | FOTO e VIDEO

Veneto martoriato dal maltempo estremo. Dopo aver flagellato il Trevigiano con grandine fino a 10-12cm, una supercella ha scatenato grandinate altrettanto violente ed estreme tra Padovano e Veneziano. Colpite in pieno anche le città di Padova e Venezia, insieme a molte altre località: i danni sono ingenti a causa di grandine fino a 10cm di diametro e forti venti. Sono tantissime le auto con i vetri in frantumi e la carrozzeria ammaccata dagli enormi pezzi di ghiaccio caduti come bombe dal cielo. Si registrano danni anche agli esterni delle case e naturalmente all’agricoltura. Le immagini dei video a corredo dell’articolo e della gallery in fondo mostra grandine come palle da tennis scendere giù dal cielo: è un disastro.

Ma è tutto il Veneto ad essere finito nella morsa del maltempo estremo. Segnaliamo 41mm di pioggia a Malo, 33mm a Sandrigo, 30mm a Tombolo, Nove, 26mm a Stra, 21mm a Santa Maria di Sala e raffiche di 70-80km/h, con picchi di quasi 100km/h come a Dolo, nel Veneziano.

Grandine come mele a Cittadella (Padova)

Violentissima tempesta di vento e grandine grossa nel Veneziano

