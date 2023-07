Maltempo, Milano in ginocchio: enorme tornado tra Gessate e Cernusco sul Naviglio, si temono morti | LIVE

MeteoWeb

Ancora maltempo estremo in Lombardia: si temono gravi danni e forse vittime in queste ore, a causa di un tornado avvistato nel Milanese. Diverse le segnalazioni su un vortice tra Gessate e Cernusco sul Naviglio. Tanta paura nella zona di Gorgonzola, a Est di Milano. Ci sono state piante divelte e tetti scoperchiati. I vigili del fuoco sono al lavoro per rimuovere detriti e rami sulle carreggiate.

L’area Nord Est di Milano e la Brianza monzese sono state bersagliate in mattinata da un nubifragio, con vento e grandine. Ben 110 interventi svolti nel Milanese finora, principalmente per allagamenti. Il fiume Seveso risulta ancora entro i limiti. Un furgone è finito in un canale a Bubbiano, in provincia di Pavia, ma fortunatamente la persona all’interno dell’auto è riuscita ad abbandonare prontamente il veicolo. Una pianta è caduta su un’auto con dentro una persona a Cinisello Balsamo, ma anche in questo caso l’autista è riuscito ad abbandonare incolume il veicolo. A Seregno, in Brianza, la grandine ha “imbiancato” una delle piazze principali, mentre ad Ornago – sempre in Brianza – la bomba d’acqua ha provocato il crollo del muretto del locale oratorio, che ha coinvolto anche alcune auto parcheggiate. Un albero è inoltre caduto al centro della carreggiata, impedendo il passaggio alle auto.

