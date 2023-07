Ancora maltempo in Veneto: pioggia e vento, 130 chiamate ai Vigili del Fuoco

MeteoWeb

Anche oggi il Veneto ha avuto la sua dose giornaliera di maltempo, anche se rispetto ai giorni scorsi, i fenomeni sono stati più modesti. Nel primo pomeriggio, un forte temporale ha colpito la zona tra le province di Venezia e Padova. Si registrano 26mm di pioggia caduti a Villanova di Camposampiero, 21mm a Venezia e Marghera, 18mm a Padova e Abano Terme, 16mm a Stra.

Molte chiamate ai Vigili del Fuoco per la caduta di rami e piante, ma si tratta di interventi di poco rilievo rispetto ai giorni scorsi. In provincia di Venezia sono in corso una quarantina di interventi, lungo la Riviera del Brenta nei comuni di Dolo, Mira, Mirano e Santa Maria di Sala. Altri interventi si svolgono nella provincia limitrofa di Padova, poi in quelle di Vicenza e Verona, per circa 130 richieste di intervento.

