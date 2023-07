Mantova: minaccia di lanciarsi nel vuoto, carabinieri intervengono e lo salvano

MeteoWeb

Milano, 1 lug. (Adnkronos) – Con un cappio al collo minacciava di gettarsi nel vuoto, ma i carabinieri sono intervenuti riuscendo ad afferrarlo ed a portarlo in salvo. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri a Castiglione delle Stiviere, nel mantovano.

L’uomo, un 47enne, si è seduto sul davanzale della finestra della sua abitazione, al primo piano di un palazzo, con un cappio di corda legato al collo e ha iniziato a gridare di volersi lanciare nel vuoto. Sul posto è immediatamente intervenuto un equipaggio del nucleo operativo e radiomobile della compagnia carabinieri di Castiglione delle Stiviere, oltre ad agenti della polizia locale e al personale medico del Centro psicosociale di Castiglione delle Stiviere, dove il 47enne attualmente risulta essere in cura.

Durante le concitate fasi di convincimento a desistere, l?uomo si è lasciato cadere, rimanendo appeso nel vuoto ad una altezza di circa due metri dal suolo. I militari sono riusciti ad afferrare le sue gambe, sorreggendolo, mentre gli operatori della polizia locale sono entrati in casa e hanno tagliato la corda, che era agganciata al termosifone. L’intervento ha quindi consentito il salvataggio della vita della vittima che, dopo aver ripreso a respirare con normalità, è stato affidato al personale sanitario.