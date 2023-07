Maternità surrogata: Di Maggio (Fdi), ‘da procura chiarezza su Wish for a baby’

MeteoWeb

Roma, 5 lug. (Adnkronos) – “La notizia pubblicata questa mattina su alcuni quotidiani sull’apertura da parte della procura di Milano di un fascicolo su ‘Wish for a baby’, la fiera dell’utero in affitto – che si è tenuta a Milano a maggio scorso – è una ottima notizia. Da subito Fratelli d’Italia aveva denunciato le ombre di questa manifestazione e il capogruppo di Fdi al comune di Milano, Riccardo Truppo, aveva presentato un esposto a nome del gruppo consiliare di Fdi ed è tutt’ora in corso un’interlocuzione con la Prefettura. Davanti alla fiera avevamo organizzato una manifestazione per protestare contro la promozione dell’utero in affitto. Ci auguriamo che adesso, finalmente, come avevamo auspicato, venga fatta chiarezza per evitare che questo triste spettacolo si riproponga l’anno prossimo”. Così la deputata di Fratelli d’Italia Grazia di Maggio ed il capogruppo in Comune a Milano di Fratelli d’Italia Riccardo Truppo in una nota congiunta.