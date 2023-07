Maternità surrogata: Magi, ‘Italia dei diritti stanca di aspettare dibattito nel Pd’

MeteoWeb

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Leggo stupito le dichiarazioni di Alessandro Zan, secondo cui +Europa sbaglia a presentare un emendamento per legalizzare la gestazione per altri in forma solidale. La regolamentazione della Gpa in forma solidale è esattamente la risposta e l’alternativa più adeguata all’obbrobrio giuridico della PdL Varchi, la più rispettosa dei diritti e della libertà di scelta delle persone”. Così il segretario di Più Europa, Riccardo Magi.

“Il Pd dovrebbe spiegare come si può essere così radicalmente contrari al reato universale ma favorevoli al mantenimento del ?reato nazionale?, senza sentirsi quantomeno un po’ ipocriti. L?Italia che crede nei diritti è stanca di aspettare che il Pd decida di essere davvero alternativa destra. È un fatto che domani andrà ai voti il nostro emendamento per legalizzare la GpA in Italia in forma solidale e il Partito Democratico uscirà dall?aula”.

“È un fatto che in Commissione Giustizia alla Camera il Pd abbia già votato con la destra contro la nostra proposta di depenalizzare la GPA in Italia. Quindi no. Non siamo noi a fare ?un favore alla destra?. Oggi eravamo in piazza con le famiglie arcobaleno: noi siamo sempre rimasti dalla stessa parte, dei diritti, delle persone e delle famiglie?, conclude Magi.