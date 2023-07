Matteotti: Milani (Fdi), ‘doveroso tributo nazione per centenario morte’

MeteoWeb

Roma, 5 lug. (Adnkronos) – “Con soddisfazione saluto l’approvazione all’unanimità dell’Aula della Camera sul definitivo via libera alla proposta di legge di iniziativa della senatrice Liliana Segre sulle celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti. Una figura che ha segnato la storia della Prima Repubblica per il suo coraggio e la sua determinazione. A cento anni dalla sua morte, avvenuta per mano di un commando fascista, per la prima volta il Parlamento ha deciso di celebrarlo e tributargli l’onore della memoria. Compito delle istituzioni è anche quello di mantenere vivo il ricordo di chi ha sacrificato la vita per i valori e gli ideali che guidano la nostra democrazia”. Lo scrive in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Massimo Milani.