Migranti: Lucaselli (Fdi), ‘Italia decisiva per cambiamento’

Roma, 24 lug. (Adnkronos) – “La conferenza internazionale sullo sviluppo e le migrazioni è la prova tangibile di come il premier Meloni, e con lei tutto il governo, stiano improntando un cambio di approccio sul tema flussi e sulle relazioni con l?Africa”. Lo dichiara Ylenja Lucaselli, deputata di Fratelli d?Italia. “Grazie al traino italiano si va delineando, anche a livello europeo, una svolta virtuosa fondata sulla cooperazione, gli investimenti e la solidarietà per non abbandonare i popoli africani e per contrastare, in modo efficace, il traffico di esseri umani. Si tratta del primo passo di un percorso che l?Italia conta di poter compiere, assieme ai propri partner, con costanza e capacità di visione”, conclude.