Milano: al via bando per selezioni al master Progea di Statale e Fondazione Fiera Milano

MeteoWeb

Milano, 6 lug. (Adnkronos) – A partire da oggi è possibile presentare le domande di ammissione al master Progea per la formazione di figure professionali per la progettazione e organizzazione di fiere, eventi e punti vendita, organizzato dall?Accademia Fiera Milano. Grazie all?accordo sottoscritto con l?Università degli Studi di Milano, il master viene riconosciuto per la prima volta come master universitario di primo livello, con il riconoscimento dei crediti da parte dell?università. Giunto quest?anno alla diciassettesima edizione, il master prenderà il via il prossimo 13 novembre.

Progea forma professionisti come Exhibition ed Event manager in grado di gestire il processo di ideazione, progettazione e organizzazione di eventi, con particolare attenzione a progetti strutturali e complessi per realtà come aziende, organizzatori di fiere o di eventi, professional congress organiser e agenzie di comunicazione specializzate. Il piano didattico, oltre a valersi già di professionisti del settore delle fiere, degli eventi e della comunicazione italiani e internazionali, sarà ulteriormente ampliato e arricchito dal contributo di docenti della Statale, riconoscendo 60 crediti formativi (Cfu) ai futuri partecipanti. L?apporto dell?università riguarderà temi quali il social media e influencer mktg, il data management, la crisis communication.

Il master prevede 500 ore suddivise in quattro differenti moduli con lezioni di teoria, esercitazioni pratiche, project work e percorsi di orientamento. Esperienza diretta sul campo partecipando alle iniziative di Fiera Milano, l?esperienza sviluppata in 100 anni di attività di Fondazione Fiera Milano e un tirocinio garantito entro 6 mesi dalla fine del percorso, rendono il master Progea unico nel suo settore e grazie al suo rinnovo annuo per essere sempre in linea con le esigenze mutevoli del mercato, offre esiti occupazionali concreti. Le domande di ammissione possono essere inviate fino al 17 settembre 2023. A partire dal 26 settembre prenderanno il via i colloqui di selezione, mentre la pubblicazione della graduatoria avverrà il 4 ottobre sempre sul portale dell?Ateneo. Il bando per la partecipazione alle selezioni è disponibile sul portale dell?ateneo. I posti disponibili sono 20.

Fondazione Fiera Milano, inoltre, mette a disposizione due borse di studio per merito.