Milano: Danzi (M5s), ‘vicinanza alle vittime dell’incendio nella Rsa’

Roma, 7 lug. (Adnkronos) – “Esprimo vicinanza alle famiglie delle sei vittime che hanno perso la vita nell?incendio di stanotte nella Casa di riposo dei Coniugi, residenza per anziani a Milano. Si tratta di una vera e propria tragedia e in questo momento non posso che stringermi ai cari delle vittime, che hanno perso in modo così drammatico i loro affetti. Un ringraziamento va infine ai vigili del fuoco, grazie ai quali è stato impedita una situazione addirittura peggiore, e un augurio di pronta ripresa ai feriti”. Così Maria Angela Danzì, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.