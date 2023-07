Milano: La Russa, ‘certo mio figlio non abbia compiuto atto penalmente rilevante’

MeteoWeb

Roma, 7 lug. (Adnkronos) – “Dopo averlo a lungo interrogato ho la certezza che mio figlio Leonardo non abbia compiuto alcun atto penalmente rilevante”. Ovvero non si sia macchiato di una violenza. Lo afferma il presidente del Senato Ignazio La Russa, intervenendo sulla vicenda che vede coinvolto il figlio 19enne, denunciato di violenza da una ragazza di 22 anni.

“Conto sulla Procura della Repubblica verso cui, nella mia lunga attività professionale ho sempre riposto fiducia, affinché faccia chiarezza con la maggiore celerità possibile per fugare ogni dubbio”, aggiunge la seconda carica dello Stato.