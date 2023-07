Milano: La Russa, ‘dubbi su ragazza che aveva assunto cocaina, mio figlio mai fatto’

MeteoWeb

Roma, 7 lug. (Adnkronos) – “Lascia oggettivamente molti dubbi il racconto di una ragazza che, per sua stessa ammissione, aveva consumato cocaina prima di incontrare mio figlio. Un episodio di cui Leonardo non era a conoscenza. Una sostanza che lo stesso Leonardo sono certo non ha mai consumato in vita sua”. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa, in un passaggio della lunga nota con la quale interviene sulla vicenda che vede coinvolto il figlio 19enne, Leonardo, denunciato di violenza da una ragazza di 22 anni.

“Inoltre, incrociata al mattino, sia pur fuggevolmente da me e da mia moglie – aggiunge la seconda carica dello Stato intervenendo sull’incontro riportato dalla stessa giovane nella denuncia -, la ragazza appariva assolutamente tranquilla”.