Milano: ragazza denuncia figlio La Russa, sentito titolare discoteca

MeteoWeb

Milano, 13 lug. (Adnkronos) – Uno dei titolari del locale Apophis di Milano è stato sentito come testimone nell’inchiesta sulla presunta violenza sessuale che vede indagato Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio. E’ quanto si apprende da ambienti investigativi che stanno ricostruendo quanto accaduto la notte tra il 18 e il 19 maggio scorso quando il 21enne incontra per caso un’ex compagna di liceo e poi, una volta a casa, avrebbe abusato di lei.

Ipotesi di abuso, a cui avrebbe partecipato anche un altro ragazzo, non indagato, che Leonardo respinge con forza. Al titolare è stato chiesto l’elenco dei partecipanti alla serata, circa 180-200 persone: bisognerà capire i presenti effettivi tra i soci del club, ma anche persone ‘invitate’ ma senza tessera del locale esclusivo. I partecipanti alla serata vengono sentiti oggi e saranno sentiti anche nei prossimi giorni dai poliziotti della squadra Mobile.