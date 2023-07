Musica: Delmastro, ‘solidarietà a Venezi contro canea ululante estrema sinistra francese’

MeteoWeb

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – “Nel panorama frastagliato e disarticolato del fronte delle sinistre europee resiste un minimo comun denominatore: la violenza e la tracotanza culturale. Oggi la canea idrofoba della estrema sinistra francese ulula contro Beatrice Venezi che non avrebbe diritto a dirigere l?orchestra sinfonica di Nizza per il concerto di Capodanno, perché donna di destra”. Così, in una nota, Andrea Delmastro Delle Vedove, sottosegretario alla Giustizia e deputato di Fratelli d’Italia sul caso Venezi.

“Solidarietà incondizionata a Beatrice Venezi le cui qualità artistiche sono universalmente riconosciute. Sono sicuro che la qualità della sua arte sommergerà la schiuma livorosa della solita estrema sinistra antidemocratica e violenta”, conclude Delmastro.