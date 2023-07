Nba, stella dei Lakers LeBron James non si ritira: “Non è ancora quel giorno”

MeteoWeb

Los Angeles, 13 lug. (Adnkronos) – La stella dei Lakers LeBron James non si ritirerà dalla Nba, almeno non ora. In quella che era una formalità dopo una serie di post sui social media che elogiavano le mosse fuori stagione dei Lakers, James ha detto che non aveva finito con l’Nba durante un discorso agli ESPY di Los Angeles. “Non mi interessa quanti altri punti segnerò o cosa posso o non posso fare sul campo”, ha detto il capocannoniere di tutti i tempi della Nba durante il suo discorso di accettazione per la migliore prestazione da record. “La vera domanda per me è: ‘posso giocare senza imbrogliare questo gioco?’ Il giorno in cui non potrò dare tutto a questo gioco sarà il giorno in cui avrò finito”, ha detto James. “Fortunatamente per voi ragazzi, quel giorno non è oggi”.

James ha sorpreso le persone con i suoi commenti alla fine della sua conferenza stampa dopo che i Lakers sono stati spazzati via dalle finali della Western Conference dai Denver Nuggets, accennando a un futuro incerto del basket che ha scatenato speculazioni sul ritiro nonostante James fosse sotto contratto con i Lakers per almeno la stagione 2023-24. Alla domanda su come valuterebbe la sua ventesima stagione, in cui ha stabilito il record di tutti i tempi, James è sembrato meno che soddisfatto prima di concludere con un messaggio criptico sul suo futuro. “È andato tutto bene. Non mi piace dire che è un anno di successo perché non gioco per niente oltre a vincere campionati a questo punto della mia carriera”, ha detto. “Sai, non mi piace fare un’apparizione. E non è divertente per me non essere in grado arrivare alle finali. Ma vedremo, vedremo. Vedremo cosa succede andando avanti. Non lo so. Non lo so. Ho molto a cui pensare, a dire il vero”.

James guadagnerà quasi 47 milioni di dollari la prossima stagione ed ha un’opzione per circa 50 milioni per il 2024-25. Il quattro volte campione Nba ha costantemente parlato del desiderio di giocare professionalmente con suo figlio maggiore, Bronny, che giocherà la prossima stagione alla USC. “Ero serio e lo sono ancora”, ha detto dopo che Bronny si è impegnato. “Ovviamente devo continuare a mantenere il mio corpo e la mia mente freschi. Penso che la mia mente sua la cosa più importante”.