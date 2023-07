No Tav: Ambrogio (Fdi), ‘Festival alta velocità comodo avamposto per attacco’

MeteoWeb

Roma, 30 lug. (Adnkronos) – “Quella di oggi è cronaca di una guerriglia annunciata, qualcosa di folle che merita unanime e ferma condanna. Il Festival Alta Felicità si dimostra, per l?ennesima volta, un comodo avamposto per mettere a ferro e fuoco i cantieri di San Didero e Chiomonte: altro che ?passeggiate ai fortini della devastazione?, come riportato nel programma ufficiale della manifestazione, si tratta di assalti e attacchi violenti, premeditati e pianificati alla luce del sole”. Ad affermarlo Paola Ambrogio, senatrice di Fratelli d?Italia. ?Non solo – continua Ambrogio – è il risultato, ancor più scontato, del doppio binario che da tempo caratterizza le affermazioni e le posizioni del sindaco di Venaus: siamo di fronte a un bifrontismo istituzionale pericoloso e inaccettabile, che trasuda corresponsabilità”.

“Un ringraziamento sentito va alle forze dell?ordine impegnate e coinvolte, veri eroi a difesa della legalità e di un?opera irrinunciabile e irreversibile”, conclude Ambrogio.