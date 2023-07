MeteoWeb

Fukuoka, 23 lug. (Adnkronos) – L’Italia vince la medaglia d’argento nella staffetta 4×100 stile libero maschile, la prima medaglia dalla piscina per gli azzurri, ai Mondiali di nuoto di Fukuoka. Gli azzurri Alessandro Miressi, Manuel Frigo, Lorenzo Zazzeri e Thomas Ceccon hanno chiuso in 3:10.49. Oro all’Australia in 3:10.16 e bronzo agli Stati Uniti in 3:10.81.