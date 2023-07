One Direction, Zayn rompe il silenzio: “Ci eravamo stufati l’uno dell’altro”

MeteoWeb

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – “Ci eravamo stufati l’uno dell’altro se devo essere completamente onesto”. Zayn Malik ha parlato delle ragioni del suo brusco addio agli One Direction nella sua prima intervista dopo sei anni. La star lasciò la band nel bel mezzo del tour mondiale del 2015, dicendo inizialmente di essersi preso una pausa a causa dello “stress”. Ma parlando al podcast ‘Call Her Daddy’, Zayn ha detto di essersi reso conto che i giorni della band erano contati quando altri componenti si erano rifiutati di firmare nuovi contratti.

“Sapevo che stava succedendo qualcosa, quindi ho solo anticipato la curva”, ha detto. “L’ho visto arrivare e volevo egoisticamente essere la prima persona ad andare a fare il disco solista”, ha confessato. “Sono un tipo passivo, ma quando si tratta della mia musica e dei miei affari, sono serio e competitivo, quindi volevo essere il primo a fare le mie cose. Questa era la ragione”.

La star ha aggiunto che c’erano tensioni di fondo dopo che la band aveva sopportato cinque anni di impegni intensi e di grande fama dopo il debutto a ‘X Factor’. “Ovviamente c’erano problemi di fondo anche nelle nostre amicizie”, ha detto.

Tuttavia, ha spiegato che il tempo gli ha offerto anche nuove prospettive con cui guardare ai tempi trascorsi con la band. “Eravamo vicini, sai? Avevamo fatto cose pazze l’uno con l’altro che nessun altro al mondo capirà mai e ci ripenso ora con una luce molto più affettuosa di quanto avrei fatto appena andato via”, ha sottolineato. “Ci sono state grandi esperienze, ho passato dei bei momenti con loro, ma dovevamo semplicemente seguire il nostro corso”. La star ha rilasciato l’intervista per parlare del singolo ‘Love Like This’, che segna il suo ritorno e che sarà disponibile dal 21 luglio.

Nell’intervista di un’ora, Malik ha anche raccontato al conduttore del podcast Alex Cooper le sue lotte con l’ansia (che gli ha reso difficile esibirsi da quando ha lasciato la band), il suo amore per la cucina e per la sua vasta collezione di animali domestici, tra cui tre cani, tre gatti, tre tartarughe e sei galline.

Malik ha riso della fama da “lunatico” degli One Direction che lo accompagnava, dicendo che era “solo uno schema di marketing”. E ha paragonato i personaggi pubblici della band a “i Teletubbies e le Spice Girls”.

Quanto all’ansia da esibizione ha aggiunto: “Da ragazzino, amavo stare sul palco e mi piaceva esibirmi. Quando è diventata una cosa carica di peso e responsabilità, in termini di persone che guardano e cose del genere, allora è arrivata l’ansia. Ho dovuto imparare ad adattarmi”.

La star ha anche affrontato l’incidente del 2021 in cui è stato accusato di aver molestato la sua ex ragazza, la top model Gigi Hadid, e sua madre Yolanda. La star ha dichiarato di non contestare le accuse di molestie a seguito di una lite familiare, in cui avrebbe afferrato e spintonato Yolanda, in modo da potersi concentrare sull’educazione di sua figlia, Khai, con l’ex partner.

“Semplicemente non volevo attirare l’attenzione su nulla”, ha detto la star, sottolineando il suo desiderio di privacy. “Non volevo entrare in qualsiasi tipo di narrativa online che mia figlia avrebbe guardato un giorno e l’avrebbe letta. Non aveva senso. Credo di aver affrontato la cosa nel migliore dei modi, in modo amichevole, rispettoso, e questo è tutto ciò che c’è da dire”.

Zayn ha anche parlato di come diventare padre abbia cambiato la sua visione della vita. “Quando sono con lei, non lavoro affatto”, ha detto. “Passo un’intera giornata con lei a fare le cose che vuole fare, come dipingere, giocare, andare al parco, andare al parco a tema, andare allo zoo. Mi sento come se avessi riacceso la mia infanzia attraverso di lei. “Sento che arriviamo a un certo punto della vita adulta in cui tutto è un po’ vago, grigio e noioso, e lei mi ha riportato il colore”, ha concluso.