Pd: Schlein, ‘ascolto sarà nostro approccio in ogni politica pubblica’

Roma, 13 lug. (Adnkronos) – “Noi siamo oggi all’opposizione” e questa deve essere l’occasione “per ritessere fili andati strappandosi in questi anni, siamo qui per provare a ricucirli insieme partendo dal’ascolto reciproco”. Così Elly Schlein all’iniziativa Pd al Nazareno dal titolo ‘Per il rilancio di un sistema universitario pubblico e nazionale’ in cui sono intervenuti insieme ad esponenti dem e rettori anche rappresentanti delle associazioni degli studenti, dei dottorandi e dei ricercatori, insieme ai sindacati delle Università e degli Enti di ricerca di Cgil, Cisl e Uil.

“Abbiamo da ricostruire una presenza ma non ingombrante, di ascolto con chi lavora nelle università e che affianchi anche le lotte studentesche”, osserva Schlein spiegando di aver voluto nella sua segreteria “una delega specifica sui temi dell’università e della ricerca”. L’idea è quella di essere “segretaria di un partito che si mette all’ascolto in una condizione diversa dal passato. Si riparta dall’ascolto reciproco nell’umiltà. Si riparta da momenti di condivisione, questo sarà l’approccio in ogni politica pubblica: ascoltare le persone sul campo”.