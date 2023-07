Pd: Schlein lancia la Fondazione, ‘sviluppare il pensiero e valorizzare il pluralismo interno’

MeteoWeb

Roma, 21 lug (Adnkronos) – “Un luogo in cui sviluppare un pensiero curioso, lungo e profondo e per promuovere un confronto che valorizzi il pluralismo interno, la cura delle nostre radici, guardando al futuro”. Elly Schlein descrive così la Fondazione Pd, prevista dallo Statuto del partito nell’articolo 35, affidata alla guida di Nicola Zingaretti.

“Abbiamo spesso detto che abbiamo l’ambizione di far tornare la politica a non essere ossessionata dall’hashtag quotidiano o dalla scadenza elettorale. Una politica che alzi sguardo, con una prospettiva di 10-20 anni, sui processi di trasformazione, senza un dibattito ombelicale -ha sottolineato Schlein-. Ha ragione Pier Luigi Bersani quando dice di tenere aperte, spalancate, porte e finestre. Questo non si fa in poche settimane, bisogna costruire luoghi in cui tessere un filo che si era indebolito. Per questo stiamo preparando un percorso di formazione, in autunno, c’è una domanda cui dobbiamo dare risposta per allargare sempre di più le nostre prospettive”.

Zingaretti raccoglie il testimone da Gianni Cuperlo: “Abbiamo deciso, come avviene nei partiti di tutto il mondo, di dotare il Pd di un luogo di confronto, crescita e riflessione curiosa. Una sfida per rafforzare il progetto politico del Pd e per affrontare il futuro insieme e più forti”.

L'ex segretario ha sottolineato una caratteristica della nuova iniziativa dem: "Il pluralismo è una ricchezza e la Fondazione sarà un luogo per una crescita collettiva che aiuterà il partito a essere più forte. Quindi, un servizio alle scelte dell'ultimo Congresso. Un luogo in cui i filoni culturali e le sensibilità politiche si possano incontrare, una garanzia di pluralismo che così potrà vivere dentro la condivisione".

Zingaretti lasciò la guida del Nazareno puntando il dito contro il correntismo: “Io non sono mai andato via dal Pd, mi sono dimesso da segretario per salvare il Pd. Se siamo oggi qui a discutere di un pilastro dell’alternativa alla destra forse quella lezione è servita. La Fondazione sarà utile anche a questo”.

La nuova struttura, ha poi spiegato Zingaretti, avrà anche uno sguardo rivolto all’esterno: “Vogliamo unire, anche chi non è nel Pd. La Fondazione vuole essere un ponte per le competenze nelle associazioni, nelle professioni, nelle università, un luogo di raccolta per moltiplicare le occasioni di una nuova militanza e appartenenza. Ci sono i Circoli, ci sono le strutture tematiche ma le tante competenza di chi vuole dare una mano sparse nel mondo troveranno un luogo di ascolto”.