Pnrr: Costa (M5s), ‘gravissima cancellazione fondi dissesto idrogeologico, resa Stato’

MeteoWeb

Roma, 27 lug. (Adnkronos) – “Lo Stato si è arreso. Ha detto: non sono capace di proteggere il territorio e i cittadini. Posso leggere solo in questo modo la notizia, anticipata da Repubblica, secondo la quale dai fondi del Pnrr scompaiono 15,9 miliardi destinati agli interventi contro il dissesto e le alluvioni”. Così il vicepresidente della Camera e deputato del Movimento 5 stelle, Sergio Costa.

“Proprio ieri la presidente del Consiglio diceva che la lotta al dissesto sarebbe stata la priorità, confermata, poche ore fa, dal ministro Pichetto al Senato. La verità è un?altra, e la scrive il ministro Fitto nel documento: via i soldi per prevenire le vittime della crisi climatica, via quelli per l?idrogeno, via i fondi per contrastare le marginalità urbane e per valorizzare i beni confiscati alle mafie. Così si perde totalmente la ratio stessa del Pnrr”, conclude Costa.