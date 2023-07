Pnrr: Fitto, modifiche apportate ci consentono di chiedere a Ue quarta rata

MeteoWeb

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – Le 10 modifiche agli obiettivi della quarta rata del Pnrr, che hanno ottenuto oggi il via libera della cabina di regia riunita a Palazzo Chigi, “riguardano diversi ministeri”, ovvero “i ministeri delle Infrastrutture, delle Imprese, dell’Istruzione, della Cultura”. Lo ha detto il ministro Raffaele Fitto, al termine della cabina di regia sul Pnrr convocata in tarda mattinata a Palazzo Chigi.

“La quarta rata a questo punto – ha aggiunto Fitto – dopo una condivisione formale con la Commissione europea, può essere oggetto di richiesta di pagamento, che inoltreremo. Ieri abbiamo concluso con la Commissione Ue il tavolo tecnico”, da qui la convocazione, “partita nella serata di ieri”, della cabina di regia per dare il disco verde alle modifiche.