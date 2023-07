Pnrr: Lollobrigida, ‘aspettiamo cabina regia, mio ministero ha raggiunto tutti obiettivi’

MeteoWeb

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “Sul Pnrr, aspettiamo e ascoltiamo cosa verrà detto dal ministro Fitto in cabina di regia. Il mio ministero ha raggiunto tutti gli obiettivi che si era posto”. Così Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, a margine della conferenza stampa della presentazione della carta ‘Dedicata a te’.

Nel merito della terza e quarta rata, il ministro ha chiarito che non è di sua competenza, ma, ancora, ascolterà quello che diranno i colleghi: “Il ministro Giorgetti ha già dato delle indicazioni sufficientemente chiare dal suo punto di vista, adesso ascolteremo anche come è andato il dialogo con Bruxelles in questa cabina di regia che ha convocato”, conclude Lollobrigida.