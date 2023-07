Pnrr: Magi, ‘anche quarta rata slitta, Meloni non era pronta?’

MeteoWeb

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “Giorgia Meloni era pronta, prontissima, talmente pronta che anche la quarta rata del Pnrr slitta. Nel frattempo vediamo sfumare le risorse per asili, anziani, disabili e senza tetto. Su questo non ci sono alibi, non c?è nessuno da incolpare: semplicemente questo governo è inadeguato al compito. A rimetterci sono gli italiani. E meno male che erano patrioti!?. Così Riccardo Magi, segretario di +Europa.