Previsioni Meteo, deciso break dell’estate: forte maltempo e freddo anomalo a inizio Agosto

MeteoWeb

Le temperature stanno sensibilmente diminuendo in queste ore sull’Italia, anche al Sud dove avanza il fronte freddo proveniente dal Tirreno che spazzerà via il caldo africano che ha caratterizzato gli ultimi dieci giorni con un clima rovente e tanti record di caldo battuti o, in alcuni casi, letteralmente frantumati.

Il maltempo caratterizzerà la giornata di mercoledì 26 luglio con piogge e temporali sparsi su gran parte d’Italia, in mattinata nel basso Tirreno al Sud, poi nel medio e alto Adriatico su gran parte del Centro/Nord dove avremo forti grandinate per violenti temporali innescati dai contrasti termici per l’aria fredda in arrivo da Nord/Est, tanto che giovedì 27 sarà una giornata decisamente fredda in tutt’Italia e in modo particolare al Nord/Est e nell’Adriatico, dove avremo temperature autunnali:

Ma all’orizzonte c’è anche una nuova perturbazione che alimenterà forte maltempo sull’Italia, o almeno sul Nord dell’Italia, tra domenica 30 e lunedì 31 luglio, estendendosi poi al Centro/Sud nei giorni immediatamente successivi, ad inizio Agosto, accompagnata da aria fredda, ben inferiore rispetto alle medie del periodo.

Previsioni Meteo, le anomalie termiche dei prossimi dieci giorni in Europa

Questo non significa che l’estate sia compromessa. Le giornate saranno in prevalenza stabili e soleggiate, nel weekend farà anche un po’ di caldo al Sud, soprattutto in Sicilia, senza gli eccessi dei giorni scorsi ma comunque con un clima tipicamente estivo.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: