Rai: Bakkali (Pd), ‘da servizio pubblico cultura misogina, chiederemo conto a Vigilanza’

MeteoWeb

Roma, 17 lug. (Adnkronos) – “Mentre eravamo in piazza al fianco delle donne che chiedono giustizia e condannano le assurde sentenze di questi giorni che colpevolizzano le donne, come nel caso di Carol Maltesi o derubricano a questione di tempo e di secondi le molestie subite da una studentessa, il servizio pubblico offre il peggior contributo possibile e alimenta quella cultura patriarcale e misogino dove le radici di tutto questo affondano. Oltre a questo non mancano nemmeno razzismo, stereotipi e bodyshaming”. Lo ha detto Ouidad Bakkali, deputata del Partito democratico.

“La Rai dovrebbe contribuire a migliorare la cultura del nostro Paese, promuovere il rispetto delle persone, della convivenza civile del pluralismo sociale e culturale tenendo conto dell?articolazione complessa delle nostre comunità in termini di genere, generazioni, culture plurali, diversità religiosa e contrastare ogni tipo di violenza. In pochi minuti invece si è concentrato il peggio in termini di toni, linguaggio e volgarità – ha continuato l’esponente dem che poi ha annunciato che “in Vigilanza Rai chiederemo chiarimenti e depositeremo un?interrogazione”.