Rai: Salvini, ‘Saviano può attaccarmi su tutto, ma non può avvicinarci a m…a come mafia’

MeteoWeb

Roma, 30 lug. (Adnkronos) – “Le opere si devono realizzare, e io voglio creare benessere per i cittadini, creando anche lavoro. Se qualcuno dice che unire Sicilia e Calabria significa unire due cosche, al di là di ogni polemica, non fa un torto a Salvini ma lo fa a milioni di siciliani e calabresi. E quindi, anche Saviano mi può attaccare su tutto ma non su questo, perché io non voglio essere avvicinato alla merda che sono mafia, camorra e ‘ndrangheta”. Lo ha detto Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, vicepresidente del Consiglio e segretario federale della Lega, alla Festa della Lega Romagna 2023 a Cervia.