Rdc: Landini, ‘governo lo toglie a 169mila famiglia e poi aiuta chi evade’

Roma, 30 lug. (Adnkronos) – “Sta facendo tutto il governo che taglia il reddito di cittadinanza a 169mila famiglie che sono povere e contemporaneamente, in Parlamento, continua a fare sanatorie fiscali, perché dentro alla legge delega questo sta facendo addirittura togliendo la sanzione penale a chi le tasse non le paga o chi evade. Credo che sia una cosa che non sta né in cielo né in terra in un Paese in cui si è poveri lavorando e dove oggi c’è metà che fatica ad arrivare alla fine del mese”. Lo ha detto Maurizio Landini, segretario della Cgil, in un’intervista al Tg3.