Rdc: Sbardella (Fdi), ‘Tridico sminuisce card dopo danni causati da misura fallimentare’

Roma, 30 lug. (Adnkronos) – “È ben comprensibile il nervosismo di Tridico rispetto alla richiesta di chiarimenti di Fratelli d?Italia per capire come è stato possibile che vi siano stati illeciti e truffe ai danni dell?Inps visto che solo per il reddito di cittadinanza dal 1° gennaio 2021 al 31 maggio 2022 i dati della guardia di finanza ci dicono che sono stati scoperti illeciti per un valore pari a 288 milioni di euro, di cui 171 milioni indebitamente percepiti e 117 milioni fraudolentemente richiesti e non ancora riscossi. L?ex presidente dell?Inps pensa a sminuire la social card creata per venire incontro alle famiglie più deboli in vista dell?aumento dell?inflazione ma non si cura del grande danno che una misura fallimentare quale il reddito di cittadinanza, voluto dal M5S, ha creato alle casse dello Stato. Invece di criticare l?operato di questo governo perché non spiega perbene come mai la ?sua Inps? non metteva in atto accurati controlli facendosi truffare da chiunque e depauperando risorse dello Stato senza qualificare il capitale umano”. Lo ha detto Luca Sbardella, deputato di Fratelli d?Italia.