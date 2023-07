Rdc: Silvestri, ‘da governo mannaia vergognosa, Meloni si prenda responsabilità ‘

MeteoWeb

Rom,a 31 lug. – (Adnkronos) – “Sono passati dal promettere 1.000 euro con un click al togliere il sostegno a 169mila famiglie con un sms, questo è il volto della destra italiana. La mannaia sul reddito di cittadinanza è vergognosa e ll?esecutivo Meloni si deve prendere tutta la responsabilità politica di togliere il pane dalla bocca di centinaia di migliaia di persone vulnerabili”. Lo afferma Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera.

“Una volta al governo il Movimento 5 Stelle è intervenuto subito in sostegno di chi era in difficoltà, ed è per questo che ha realizzato il reddito di cittadinanza. Evidentemente – continua Silvestri – per Giorgia Meloni queste persone non esistono e non meritano alcuna dignità, ha occhi e orecchie solo per banche, squadre di calcio della serie A indebitate e grandi compagnie energetiche, farmaceutiche e assicurative”.

“La super patriottica presidente del Consiglio che non conosce il significato della bandiera italiana e lo spirito solidale del nostro Paese sappia però che, oggi come ieri, noi continueremo ad essere dalla parte di chi è in difficoltà. È ora di smetterla di dire che questi cittadini sono rimasti indietro. La verità è che sono stati lasciati indietro da governi come questo?, conclude.