Roma, 30 lug. (Adnkronos) – “Prima tagliano l?unico strumento contro la povertà a 169mila famiglie con un sms, poi pretendono una commissione parlamentare per processare il reddito di cittadinanza, ma condonano gli evasori: la destra toglie alle persone più in difficoltà per pagare le loro mance ai più forti”. Lo scrive su Twitter Alessandro Zan, deputato e responsabile Diritti della segreteria nazionale del Partito democratico.