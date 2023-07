Roma: incendio in appartamento, in salvo anziana e badante

MeteoWeb

Roma, 26 lug. (Adnkronos) – Incendio ieri sera a Roma verso le 22.20 in via Vetulonia 38, in un appartamento al piano rialzato, scaturito probabilmente da cortocircuito del quadro elettrico all’ingresso. L’anziana proprietaria di 83 anni e la badante di 37 anni, accortesi delle fiamme sono uscite dalla portafinestra sul retro, trovando rifugio nel terrazzo di pertinenza dell’abitazione.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Roma San Giovanni e della Compagnia Casilina che hanno aiutato le donne a raggiungere la strada. Intervenute anche le squadre dei vigili del fuoco e personale del 118. Precauzionalmente sono stati evacuati gli altri appartamenti. Non ci sono stati feriti. L?appartamento dell?anziana è rimasto parzialmente danneggiato dalle fiamme.