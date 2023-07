A Roma sorgerà il nuovo bosco verticale di Mario Cucinella Architects

MeteoWeb

In piazza dei Navigatori a Roma sorgerà un nuovo bosco verticale, una costruzione residenziale, frutto dell’innovativo progetto di MC A – Mario Cucinella Architects, dopo simili strutture costruite in precedenza nella città di Milano a opera dell’architetto Boeri. La piazza dei Navigatori a Roma è una zona molto abitata, caratterizzata da aeree verde che si distinguono nella Capitale. E proprio ai pini marittimi delle aree circostanti si ispira l’architettura stessa dell’edificio residenziale che si fonde in modo coerente con gli elementi naturali presenti tutt’intorno.

La particolare struttura prevede dodici piani fuori terra e si ispira ad un bosco di di alberi, con tronchi e rami di diverse altezze che apportano a livello visivo un certo movimento verso l’alto, alleggerendo la percezione del complesso volume architettonico. La struttura prevede inoltre una doppia esposizione, a sud e a nord con questi ultimi che godono di un panorama unico verso il centro di Roma.

Le particolarità del progetto del bosco verticale romano

L’edificio è poi ancora diviso in affacci con vista est e ovest che donano una sensazione di unità a tutto l’insieme. La struttura ha degli affacci che la rendono sfaccettata e che si scompone man mano che sale, con l’inserimento di terrazze curve che si proiettano verso l’esterno.

La facciata realizzata in cotto estruso da l’illusione ottica di vedere una vera e propria corteccia naturale. I due piani inferiori sono destinati, rispettivamente, a spazi commerciali al piano terra e ad uffici al primo piano. Appaiono come strati di terreno con angoli arrotondati e spigoli dritti. Mentre il piano superiore è stato concepito per ospitare piscine e laghetti piantumati, dal quale può essere visto un panorama a 360° sul paesaggio circostante.

Una struttura green

La struttura è pensata per essere green, progettata in tutte le sue parti per minimizzare il suo impatto sull’ambiente, sfruttando le condizioni ambientali per consumare meno energia, quindi godere di maggiore illuminazione naturale in inverno e schermare la luce diretta del sole in estate. E’ prevista la raccolta dell’acqua piovana e la produzione di energia da fonti rinnovabili tramite l’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto. Non a caso, secondo il progetto, questo edificio è in classe energetica A3 per le residenze, del tutto in regola con la direttiva Green europea.