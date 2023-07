Roma: omicidio Martina Scialdone, procura chiede giudizio immediato per Bonaiuti

MeteoWeb

Roma, 13 gen. (Adnkronos) – La procura di Roma ha chiesto il giudizio immediato per Costantino Bonaiuti, l’ingegnere di sessantuno anni che lo scorso 13 gennaio ha ucciso fuori da un ristorante in via Amelia al Tuscolano Martina Scialdone, avvocato di 34 anni. Le pm del pool antiviolenza Barbara Trotta e Daniela Cento, coordinate dal procuratore aggiunto Michele Prestipino, contestano a Bonaiuti l?omicidio volontario aggravato dai motivi futili e abietti rappresentati dalla gelosia, dall?aver agito contro una persona a lui legata da relazione affettiva, e dalla premeditazione in particolare ?portando con sé l?arma sul luogo dell?appuntamento essendo consapevole della volontà di interrompere definitivamente la relazione controllandone gli spostamenti grazie all?installazione clandestina di un dispositivo gps collegandolo al suo cellulare?. All?uomo, detenuto dopo l?arresto della Polizia a Regina Coeli, viene contestato anche il porto illegale in luogo pubblico della pistola semiautomatica Glock che deteneva per uso sportivo

Per il gip che lo scorso gennaio ha convalidato l?arresto è ?palesemente e inequivocabilmente emerso che l?unico obiettivo perseguito da Bonaiuti fosse esclusivamente quello di uccidere la Scialdone. Infatti, ciò si evince non solo dalle modalità di svolgimento dei fatti così come descritte dal fratello della vittima, testimone oculare, ma anche dalla circostanza che Bonaiuti, pur potendo, anche successivamente all?evento rivolgere l?arma nei suoi stessi confronti, ha con estrema lucidità, una volta ucciso la donna, diretto la sua azione esclusivamente alla fuga?.