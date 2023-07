Russia: Cremlino, ‘vertice con paesi africani andrà avanti’

MeteoWeb

Mosca, 25 lug. (Adnkronos) – Le delegazioni di 49 paesi africani, di cui 17 guidate da capi di stato, parteciperanno al vertice Russia-Africa questa settimana. Lo ha annunciato in conferenza stampa il consigliere per la politica estera del Cremlino Yuri Ushakov, aggiungendo che il vertice andrà avanti nonostante le azioni dell’Occidente.

“Saremo in grado di tenere il secondo vertice Russia-Africa in questa situazione, nonostante la reazione degli stati occidentali, nonostante la pressione esercitata – molto forte, a volte. E, naturalmente, la partecipazione degli africani conferma la loro intenzione di rafforzare i legami con il nostro Paese nonostante tutte le circostanze”, ha detto Ushakov.

“Ad oggi, la partecipazione è stata confermata da 49 paesi su 54 – ha precisato – Più della metà di loro – 27 – saranno guidati dal più alto o dal secondo più alto funzionario. Vi dirò che si tratta di 17 capi di stato, 5 vicepresidenti, 4 capi di governo e 1 presidente del parlamento. Diciassette paesi saranno rappresentati da vice primi ministri e ministri, principalmente ministri degli Esteri, e 5 paesi saranno rappresentati dai loro ambasciatori”.