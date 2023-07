Russia: Putin cancella 23 miliardi di dollari di debiti dell’Africa

MeteoWeb

Mosca, 28 lug. (Adnkronos) – La Russia stanzierà più di 90 milioni di dollari per i paesi africani, mentre l’importo totale del debito cancellato ha raggiunto i 23 miliardi di dollari. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin a San Pietroburgo, durante la sessione plenaria del vertice Russia-Africa.

“Anche la Russia sta partecipando agli sforzi per alleviare l’onere del debito dei paesi africani – ha detto Putin – Ad oggi, l’importo totale del debito che abbiamo cancellato è di 23 miliardi di dollari. Stanzieremo oltre 90 milioni di dollari per lo sviluppo dei paesi africani.