Salario minimo: Barzotti (M5S), ‘strategia opposizioni ha funzionato’

MeteoWeb

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Il fatto che alla fine, in commissione Lavoro, l?emendamento soppressivo alla nostra pdl per l?introduzione del salario minimo proposto dalla maggioranza non si sia votato è il segno evidente che la strategia delle opposizioni ha funzionato”. Così la capogruppo del M5S in commissione Lavoro alla Camera Valentina Barzotti.

“La pdl andrà in Aula giovedì e ci auguriamo che la maggioranza intenda discuterla nel merito, senza ricorrere a sotterfugi o rinvii. Il tema del lavoro povero esiste, non è uno slogan come dice la premier Meloni ma riguarda 4 milioni di lavoratrici e lavorarori. Pertanto, va affrontato subito. La nostra proposta è chiara: valorizzazione della contrattazione collettiva ?sana? e soglia minima di dignità a 9 euro lordi l?ora. Approviamola quanto prima: è il Paese che ce lo chiede?.