Salario minimo: Calenda, ‘da Tajani imbecillità’

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “Tajani ha detto un?imbeccillità sul salario minimo, e sorprende che un ministro degli Esteri non conosca che c?è in tutti i Paesi del G7, come gli Stati Uniti e la Francia, che non sono sovietiche. La Germania, per esempio, ha aumentato il salario minimo più volte perché c’è un problema di inflazione che ha colpito le persone più povere”. Lo ha detto Carlo Calenda, segretario di Azione e senatore di Azione-Italia viva, all’Aria che tira commentando le parole di Antonio Tajani sul salario minimo considerato uno strumento da Unione sovietica.

“Tajani dovrebbe sapere cosa è il salario minimo: proprio oggi hanno chiuso una società perché pagava i dipendenti sotto i cinque euro lordi all’ora. Io penso che sotto una certa cifra non è lavoro, è sfruttamento – ha precisato il frontman del terzo polo alle politiche di settembre 2022 -. La cifra scelta è fatta con un ragionamento tecnico: 1200 euro al mesi netti, che sono la cifra sotto la quale un lavoratore a tempo pieno non dovrebbe essere pagato, e c’è in tutti i Paesi occidentali”.