MeteoWeb

Roma, 23 lug (Adnkronos) – “Forza Italia ritiene che la contrattazione con le parti sociali e con i sindacati sia la via migliore per stabilire il livello delle retribuzioni. Siamo aperti al confronto, ma rifiutiamo posizioni ideologiche come quelle avanzate dalle sinistre”. Lo dice il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri al Gr Rai.