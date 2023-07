Salario minimo: Lucaselli (Fdi), ‘da Schlein demagogia’

MeteoWeb

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “Elly Schlein non faccia demagogia sulle aspettative degli italiani. Il governo sta affrontando il nodo dei salari bassi seguendo una strada liberale: abbassamento del cuneo fiscale, su cui abbiamo applicato due interventi e che vogliamo rendere strutturale, welfare aziendale, implementazione delle contrattazione collettiva”. Lo dichiara in una nota la deputata di Fratelli d?Italia Ylenja Lucaselli. “Il salario minimo è una misura dirigista che potrebbe avere, come contraccolpi, l?aumento del lavoro nero e del costo del prodotto finale in capo ai consumatori. Noi crediamo in una logica in cui l?ingranaggio del lavoro, dall?occupazione ai salari, si mette in moto abbassando la morsa fiscale”, conclude la deputata.