Salario minimo: Misiani, ‘anche elettori Fdi lo chiedono ma Meloni non fa nulla’

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – “Secondo un sondaggio di Sky Tg24, il 75% degli elettori condivide l?introduzione di un salario minimo per legge. I favorevoli prevalgono anche in FdI (71%). Eppure Meloni non dice nulla e la maggioranza vuole rinviare la discussione in Parlamento. In Italia ci sono 3 milioni di lavoratori poveri. Quanto dovranno aspettare?”. Antonio Misiani, responsabile Economia della segreteria del Partito democratico e senatore, ha commentato così su Twitter il sondaggio di Quorum/YouTrend per Sky Tg24 sul salario minimo.