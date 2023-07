MeteoWeb

Roma, 14 lug. – (Adnkronos) – “Il concetto di società della destra è istituzionalizzare una schiavitù patriottica. Sopprimono la proposta di salario minimo e il reddito di cittadinanza. Ma danno una fetta biscottata con la marmellata a chi non arriva a fine mese. Ah no, la marmellata non si può comprare con la social card”. Così in un tweet Stefano Patuanelli, capogruppo M5S al Senato.