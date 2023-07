Salario minimo: Ruotolo (Pd), ‘governo nulla da ridire su Santanchè e La Russa, ma scarica poveri’

MeteoWeb

Roma, 14 lug. (Adnkronos) – “Il governo Meloni non ha nulla da ridire per gli affari di famiglia della ministra Santanchè e del presidente del Senato La Russa, che in un?ora guadagnano un milione di euro, e invece sono contrari al salario minimo, per quegli oltre tre milioni di lavoratori poveri”. Così in un tweet Sandro Ruotolo, responsabile Informazione, Cultura, Culture e Memoria della segreteria nazionale del Partito democratico, commenta la notizia dell’emendamento del centrodestra in commissione Lavoro soppressivo della proposta di legge sul salario minimo depositata dalle opposizioni.