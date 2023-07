Salario minimo: Ruotolo (Pd), ‘Meloni non sia negazionista anche sul tema sociale’

MeteoWeb

Roma, 25 lug (Adnkronos) – “Le piace l?idea del salario minimo ma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha il dubbio che rischia di creare problemi?. Lo dice Sandro Ruotolo, della segreteria del Partito democratico.

“Per fugare ogni dubbio la presidente Meloni potrebbe chiedere a tutti i suoi colleghi europei che nei loro paesi applicano questa misura di civiltà. Non può non sapere che da noi esiste il lavoro povero, che l?Istat lo quantifica in 3,5 milioni di lavoratori. Non può essere negazionista anche su questo tema sociale”, aggiunge.