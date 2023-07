Sanità: De Poli, ‘proroga payback è primo passo, bene governo con apertura tavolo per soluzione’

MeteoWeb

Roma, 31 lug. (Adnkronos) – “La proroga al 30 ottobre per il pagamento del payback è un primo passo. Accogliamo con grande favore l?iniziativa del governo che ha annunciato un tavolo per individuare una soluzione strutturale al problema”. Con queste parole Antonio De Poli, senatore dell’Udc, commenta la notizia dello slittamenti dei termini di pagamento del payback da parte delle imprese fornitrici di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale.

“E? una notizia positiva che va letto assieme alla volontà dell?esecutivo, attraverso un tavolo con i rappresentanti delle parti coinvolte, di risolvere la questione in maniera complessiva – continua -. Nelle Marche parliamo di circa 231 milioni di euro: sono 2.170 le aziende marchigiane coinvolte”.

“Si tratta di un problema che questo governo ha ereditato dal passato e su cui siamo intervenuti, fra l?altro, stanziando 1,1 miliardi nel decreto bollette. E? per noi doveroso intervenire per mitigare gli effetti del payback sulle aziende e, al tempo stesso, garantire ai pazienti arrivino le cure necessarie possibili solo grazie all?utilizzo dei dispositivi medici”, conclude De Poli.