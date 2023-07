Sanità: Sbrollini (Az-Iv), ‘è in difficoltà per carenza medici e liste d?attesa, servono risorse’

MeteoWeb

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “La sanità pubblica italiana è ancora un fiore all?occhiello del nostro Paese. Tuttavia sappiamo che, dopo il Covid, il servizio sanitario sta incontrando notevoli difficoltà per il divario sempre crescente tra le regioni, per la carenza di medici, le liste d?attesa intollerabili. In crisi è andata soprattutto la medicina territoriale. Il 40% degli italiani ha rinunciato agli screening, che è un fatto gravissimo perché salta tutto il sistema della prevenzione”. Lo ha detto in aula al Senato Daniela Sbrollini, del gruppo Azione-Italia Viva, illustrando la mozione presentata dal gruppo sul rafforzamento del servizio sanitario nazionale.

“Le proposte sono di reperire risorse finanziarie per favore il ricambio generazionale del personale, incrementando remunerazione e indennità. E poi realizzare un piano pluriennale di prevenzione, potenziare l?assistenza territoriale, e investire nell?edilizia ospedaliera. Proponiamo ? ha aggiunto Sbrollini ? anche di avviare una campagna di sensibilizzazione volta a rafforzare la diffusione di una cultura scientifica contro le fake news, di contrastare la fuga di cervelli e incentivare l?attrazione di talenti dall?estero”.